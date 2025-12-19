Barreras para impedir aparcar en el Turó de la Seu Vella de Lleida antes de las 10 de la mañana

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La Paeria implantará un “sistema de control de los accesos y el aforo del tráfico rodado” en la Seu Vella con barreras que limitarán el horario del acceso motorizado en el interior las murallas, donde hay 150 plazas de parking en las plazas de la Sardana y Llatinoamèrica. Una portavoz municipal explicó que la hora de apertura diaria coincidirá con el inicio de la actividad en el monumento, a las 10.00 horas, y el recinto se cerrará cuando acabe la actividad en el restaurante.

La Sibil·la tiene permitida la apertura hasta las 2.00 horas de la madrugada, aunque en invierno suele cerrar a las 00.00 horas o antes. Actualmente, ya no se permite la entrada o salida de vehículos en el Turó entre las 00.30 y las 7.00 horas. El alcalde, Fèlix Larrosa, encargó el protocolo para ampliar esta limitación después del consejo general del consorcio de la Seu Vella del pasado martes, y prevé que se implante durante el primer trimestre de 2026.

Larrosa explicó a finales de agosto que el consorcio encargó un proyecto para regular los parkings del Turó, que dejarían de ser gratuitos antes de que acabara este año con el objetivo de “facilitar y asegurar que las personas que visitan la Seu puedan aparcar con normalidad, de forma ordenada”, dijo.

Sin embargo, el director del consorcio, Joan Baigol, explicó que este proyecto se ha tenido que retrasar por contratiempos en la calificación urbanística de la plaza de la Sardana. “Mantenemos el proyecto, que llevaremos a cabo tan pronto como sea posible, y por el momento se controlará el acceso con barreras desde la Porta del Lleó”, indicó.