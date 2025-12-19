Detenido por amenazar a varias personas con una escopeta de balines en un bar del barrio de la Bordeta de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves por la tarde a un hombre de 51 años acusado de amenazar a varias personas con una escopeta de balines en un bar de La Bordeta. El arrestado, con antecedentes, fue arrestado como presunto autor de un delito de amenazas en un dispositivo en el que también participó la Guardia Urbana. Los hechos ocurrieron sobre las 16.00 horas en un restaurante de la calle Ignasi Bastús cuando se produjo una discusión. Uno de los implicados se fue y, al cabo de unos minutos, regresó con una escopeta de balines, donde amenazó a varias personas y se fue.

Cortan la calle por seguridad

Vecinos alertaron al 112 y hasta el lugar acudieron varias patrullas de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana. El sospechoso fue localizado en su domicilio de la calle Palauet y, al parecer, empezó a lanzar objetos desde el balcón. Ante ello, los agentes cortaron la calle como medida de seguridad e iniciaron la negociación con el hombre, que se entregó y acabó siendo detenido. No constan personas heridas.