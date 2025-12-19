Hacia la cuestión de confianza

La aprobación del presupuesto de la Paeria de 2026 se antoja cada vez más difícil a medida que se acerca el pleno del día 23. Y es que el gobierno del PSC se ha quedado solo con su propuesta y la oposición se mantiene firme en el “no”. De este modo, salvo un giro de guión de última hora, las cuentas no saldrán adelante, lo que comportará que el alcalde, Fèlix Larrosa, deberá someterse a una cuestión de confianza que, si no supera, podría derivar en una moción de censura. Sin embargo, si la oposición no pacta ningún candidato alternativo en 30 días, Larrosa quedaría ratificado en el cargo y los presupuestos, aprobados. Larrosa dijo ayer en la entrevista de LleidaTV que los partidos de la oposición “deberán explicar por qué dicen no a los mejores presupuestos de la historia”. Sobre la moción de censura, añadió que “eso ya dependerá de ellos”, en referencia a la oposición.

El principal apoyo del PSC en este mandato, Junts, no está por la labor de apoyar las cuentas. Así lo aseguró ayer su líder, Violant Cervera, en el desayuno de Navidad con los medios de comunicación. “Con este presupuesto, los vecinos de Lleida no vivirán mejor en 2026”, dijo Cervera, que criticó los “reiterados incumplimientos” del PSC en los años anteriores y la “falta de influencia” de Larrosa en Madrid y Barcelona para desatascar proyectos. Añadió que la propuesta del PSC no trata temas clave como la movilidad, la seguridad o el incivismo.