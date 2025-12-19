Manifestación de protesta hoy por el cierre de la ludoteca de Joc de la Bola

Familias usuarios de la ludoteca Arenys del Segre de Joc de la Bola y vecinos del barrio se manifestarán esta tarde contra su cierre después de que la Generalitat decretara su clausura, que se hará efectiva hoy mismo. La protesta la han organizado conjuntamente familias de los colegios Ciutat Jardí y Joc de la Bola y empezará sobre las 15.30 horas. Una columna saldrá de la escuela Ciutat Jardí, se dirigirá a la de Joc de la Bola para juntarse con el otro grupo de manifestantes para, juntos, ir hasta la ludoteca, situada en Passeig de Ronda. “Queremos mostrar nuestra disconformidad con el cierre de este centro y que ni la Generalitat ni la Paeria hayan intentado hacer nada para evitarlo”, señaló un representante de las familias, que recordó que la ludoteca llevaba 37 años abierta “y ha formado a varias generaciones de nuestro barrio, que hoy estarán presentes en la manfiestación para pedir una solución para poder dar continuidad a la Arenys del Segre”.

La asociación de vecinos de Joc de la Bola ya anunció el miércoles que “actuará subsidiariamente y pedirá formalmente la cesión de los espacios” de la ludoteca para “evitar su desmantelamiento y mantenerla al servicio del barrio” si la Paeria “no hace nada para evitar su cierre”. La entidad también solicitó a la Sindíca de Greuges municipal y la de Catalunya que intercedan para evitar el cierre de este equipamiento. Por su parte, el alcalde, Fèlix Larrosa, dijo ayer en Lleida TV que “lamento que deban cerrar equipamientos de proximidad” y que la Generalitat no ha ofrecido a la Paeria la gestión de la ludoteca. Añadió que “hemos ofrecido a las familias afectadas poder utilizar la ludoteca de Gardeny, que está a 500 metros”.