Recta final de las obras en Balmes y Rovira Roure

La renovación de la acera y de las redes de agua y clavegueras de las calles Balmes y Rovira Roure está en su recta final, con la previsión de que entre mañana y el próximo martes se retirarán las vallas para abrir el paso a los peatones y se ampliará el espacio de circulación para los vehículos. Solo quedará un carril cortado en Balmes hasta que se reasfalte toda la calle para salvar los desniveles causados por las obras, previsiblemente a finales de enero. Ayer empezó la plantación de los 21 fresnos (procedentes de Italia) previstos entre Ricard Viñes y Ronda, que sustituirán a las melias taladas este verano. “Las obras siempre generan angustias, pero se hacen para mejorar la calidad de vida”, afirmó el alcalde, Fèlix Larrosa.