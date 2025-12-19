Tope de precios para el alquiler de habitaciones y de temporada

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Parlament aprobó ayer una ley pionera para regular y limitar los precios del alquiler de habitaciones y el de temporada de viviendas con los votos a favor del PSC, ERC, los Comuns, la CUP y el apoyo parcial de Junts. De este modo, a partir de ahora todos los contratos de alquiler que se formalicen, a excepción de los turísticos, de vacaciones o para usos recreativos, quedarán regulados por la misma ley independientemente de su duración. La norma prevé aplicar límites a los precios en el alquiler de habitaciones para que la suma de las rentas pactadas por cada una de ellas no sobrepase el precio total del alquiler del piso, cuyo importe no debe superar los índices de referencia estatal en los municipios que tengan una demanda residencial tensionada. Cabe destacar que en Lleida la oferta de alquiler de habitaciones dobla a la de viviendas en Lleida ciudad y que la mayoría cuestan más de 300 euros al mes. El índice de referencia también se aplicará a las viviendas de temporada, para los que también se les pedirá un plan especial que justifique su necesidad y ubicación.

La nueva ley también recoge que en los municipios tensionados, que en Lleida son la capital y 20 más, entre ellos Alcarràs, Tàrrega, La Seu d’Urgell, Balaguer, Cervera, Mollerussa, Guissona y Tremp, sus planeamientos urbanísticos deberán recoger que el uso predominante de las viviendas deberá ser el de residencia habitual y permanente. Asimismo, se aplicará el tope de precios que marca el índice de referencia estatal para las viviendas que se alquilen por primera vez o sean de grandes propietarios. En las de un pequeño propietario, el precio a aplicar será el del contrato anterior con la revisión correspondiente del IPC.

También prevé crear el registro de grandes propietarios, que dependerá de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, así como una comisión que supervisará los contratos de alquiler.

El Govern promoverá viviendas públicas en 19 áreas de Lleida

La Generalitat ha preseleccionado 19 áreas con suelo urbanizable en la provincia de Lleida las que prevé construir viviendas públicas. De estas, 12 están en el área de Ponent y 7 en el Alt Pirineu i Aran. En toda Catalunya se han seleccionado 179 áreas en las que prevén construir 214.000 viviendas a medio plazo. Por otro lado, la consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, aseguró ayer que el Govern prevé movilizar 8.000 millones de euros para promover unas 100.000 viviendas públicas.

Norma para facilitar tiendas en los pueblos

El Parlament también aprobó ayer la modificación de la ley de ordenación de equipamientos municipales para reducir las restricciones para instalar pequeños comercios en el caso de los municipios de menos de cinco mil habitantes. Asimismo, obliga a proteger los establecimientos emblemáticos, eliminar trabas para la transmisión de negocios y regular los ‘outlets’, que deberán ser de carácter permanente y solo dedicados a la venta de excedente de producción y de temporada.