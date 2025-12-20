Un detenido en el Centro Histórico por apuñalar a otro, que acaba en el Arnau

Un joven de 20 años fue detenido ayer de madrugada en el Centro Histórico por apuñalar a otro. Según informaron fuentes municipales en este diario, a las 1.40 horas la Guardia Urbana recibió una llamada desde el hospital Arnau de Vilanova porque estaban atendiendo al servicio de Urgencias a una persona con una herida en la zona del glúteo ocasionada con un arma blanca.

Una patrulla se desplazó hasta el hospital y tomó declaración a la víctima, que ofreció una descripción del presunto autor. Con la declaración y la descripción que el herido facilitó a los agentes, hacia las 4.00 horas arrestaron a un individuo como presunto autor del apuñalamiento en la calle Companyia por un delito de lesiones.