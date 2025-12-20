SEGRE

Un detenido en el Centro Histórico por apuñalar a otro, que acaba en el Arnau

Vista general de las dependencias de la comisaría de la Guardia Urbana.

Albert Guerrero, Laura García
Un joven de 20 años fue detenido ayer de madrugada en el Centro Histórico por apuñalar a otro. Según informaron fuentes municipales en este diario, a las 1.40 horas la Guardia Urbana recibió una llamada desde el hospital Arnau de Vilanova porque estaban atendiendo al servicio de Urgencias a una persona con una herida en la zona del glúteo ocasionada con un arma blanca.

Una patrulla se desplazó hasta el hospital y tomó declaración a la víctima, que ofreció una descripción del presunto autor. Con la declaración y la descripción que el herido facilitó a los agentes, hacia las 4.00 horas arrestaron a un individuo como presunto autor del apuñalamiento en la calle Companyia por un delito de lesiones.

