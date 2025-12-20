Paso de cebra ‘trasladado’ para la nueva estación de buses de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Mientras los operarios ultiman las obras de la nueva estación de autobuses, que debe entrar en servicio antes de la próxima primavera, avanzan también los cambios viarios para facilitar la entrada y salida de los vehículos a la terminal.

El acceso está ubicado en Príncep de Viana, una de las calles más colapsadas, y ayer operarios ya habían ‘trasladado’ un paso de peatones y estaban pintando la señalización horizontal de una parada de bus urbano al lado de este equipamiento. La semana pasada ya fueron inslados dos nuevos semáforos para regular el tráfico en ambos sentidos, y la noche del martes al miércoles se renovó el firme junto a la terminal. Asimismo, delante del acceso de los buses a la estación se han pintado líneas amarillas en la calzada de ambos sentidos para evitar que los vehículos paren y bloqueen el paso de autocares.