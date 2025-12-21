El PP plantea 15 mejoras del servicio de buses para desencallar la prórroga

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo municipal del PP ha presentado un documento con 15 medidas para desencallar la prórroga del contrato del autobuses, mejorar un servicio que “no funciona adecuadamente” y garantizar que será solo por un año. Defiende que en ese tiempo será necesario “negociar nuevas mejoras o decidir cómo debe ser el nuevo servicio”. El gobierno de la Paeria propuso una prórroga hasta junio de 2027, que en la comisión de Gestión de la Ciudad fue rechazada por ERC, Junts y el Comú y PP y Vox se abstuvieron.

El PP plantea aumentar la frecuencia de la línea L8 en Balàfia y mejorar la de La Bordeta los fines de semana. También proponen una parada en Fleming frente al Caprabo y otra en la L5 frente a la puerta del nuevo edifico de consultas externas del Arnau, así como que la L7 llegue a las instalaciones del AEM y más frecuencias hacia el tanatorio y hacia la Caparrella. Pide instalar dos plataformas accesibles en paradas del Arnau y la Mariola y marquesinas en las de Rovira Roure 163 y Miquel Batllori 12-14 y, además, renovar la señalización en Balmes, Prat de la Riba y Rambla d’Aragó. El jefe de la oposición, Xavi Palau, remarca que quieren “desencallar la prórroga por responsabilidad y para no generar inestabilidad entre los usuarios a partir del 1 de enero”.

Por su parte, Vox también ha presentado enmiendas a la prórroga y remarca “la necesidad de limitarlas, evitando que se agote el plazo máximo sin disponer de un nuevo modelo que se adapte a las necesidades de la ciudad”. Reclama “un refuerzo de las líneas con mayor demanda, una correcta información sobre la llegada de los autobuses y accesibilidad para personas con baja visión”. También pide incorporar desfibriladores.