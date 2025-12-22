Domingo de tiendas abiertas con gran afluencia en Lleida a pesar de la lluvia

El último domingo de tiendas abiertas antes de Navidad se saldó ayer con una buena afluencias de clientes, sobre todo de compradores de regalos de última hora. Por la mañana el Eix Comercial estuvo concurrido y los comerciantes esperaban que lo estuviera todavía más por la tarde, previsión que se cumplió, pese a que la lluvia hizo acto de presencia.

La presidenta de los comerciantes del Eix, Montse Eritja, afirmó que desde el sábado están registrando buenas ventas y vaticinó que así seguirán hasta el miércoles, ya que cada año se repite el patrón de los clientes que esperan al último momento. De hecho, buena parte de las personas que paseaban por esta zona llevaban bolsas de compra y había colas para pagar en algunos establecimientos.

También abrieron tienda de otras áreas comerciales de la ciudad, así como grandes superficies. Además, hubo mercados en la plaza Sant Joan y en Ferran, que se sumaron a los tradicionales mercadillos navideños de la capital.

El próximo domingo también es un festivo de apertura comercial autorizada, así como los dos primeros de 2026, los días 4 y 11 de enero.

Consumo responsable

Por otra parte, la concejalía de Cooperación del ayuntamiento de Lleida, como miembro de la Red de Municipios por el Comercio Justo, difunde la campaña Fem grans les coses petites para promover un consumo responsable. Liderada por LaCoordi, Comerç Just i Finances Ètiques, facilita alternativas de consumo a la ciudadanía con la finalidad de transformar el entorno económico y social y construir un mundo más justo y sostenible.

La campaña consta de una página web, una exposición itinerante y unos cómics, en los que a través de seis historietas se ponen en valor los regalos hechos con estima e ilusión, como productos de comercio justo o proximidad, manualidades, tiempo compartido y apoyo mutuo.

Degustaciones, villancicos y reparto de ‘fomentins’ en Tàrrega

Foment Tàrrega, la asociación de comercios de la capital del Urgell, ha iniciado su campaña de Navidad para incentivar las compras en los establecimientos locales. El viernes comenzó el reparto de fomentins —vales de 1 euro cada uno— y hubo degustación del Tastet de Nadal de El Rosal en la calle del Carme. En total, se distribuirán 12.000 fomentins, que los clientes pueden conseguir por cada compra de 20 euros. El sábado hubo una cantada de villancicos itinerante de la Coral Infantil Mestre Güell y el Caga Tió de Guixanet previsto para ayer se ha aplazado a hoy a las 17.30 horas.