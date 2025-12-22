ERC reclama garantizar que el patio del Godàs no se inunde

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo municipal de ERC en la Paeria de Lleida reclama al ayuntamiento una actuación urgente en la escuela Frederic Godàs, en Cappont, para garantizar un patio seguro tras haberse inundado varias veces recientemente los días de fuertes lluvias, como publicó este diario. “Es un problema recurrente que afecta el derecho de los niños y niñas a un espacio exterior seguro y utilizable”, asegura el edil Xavier Estrada. “No puede ser que en cada episodio de lluvia deje a los niños sin patio y al centro sin solucione estructurales”, incide, y pide la limpieza y revisión inmediata de los sumideros y del sistema de evacuación de las cubiertas. La portavoz republicana, Jordina Freixanet, insiste en que el ayuntamiento debe abordar una intervención que no se limite a soluciones provisionales, sino garantizarun correcto sistema de drenaje.