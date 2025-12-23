Medidas cautelares para la joven que apuñaló a su ex

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, en funciones de guardia, decretó ayer medidas cautelares para la joven de 19 años detenida la madrugada del sábado tras apuñalar a su expareja en la calle Bonaire. El juez denegó la petición de la Fiscalía y del abogado de la víctima para dictar el ingreso en prisión provisional y fijó una prohibición de comunicación y de aproximación de las víctimas. Los hechos tuvieron lugar sobre las 1.25 horas, cuando un vigilante de seguridad alertó a la Urbana de que se estaba produciendo una pelea entre una joven y un chico, que resultó ser su expareja, a la altura del número 7 de la calle Bonaire.

El joven estaba acompañado por otra chica y la detenida empezó a increparlos. Cuando la víctima procedió a marcharse, la arrestada habría sacado un cuchillo y se lo habría clavado en la espalda y el cuello. La vestimenta que llevaba el joven, con un abrigo grueso, consiguió reducir la gravedad de las heridas y el vigilante logró quitar el cuchillo a la arrestada. Asimismo, la acusada habría amenazado de muerte a la chica que acompañaba a su pareja.

La causa está abierta por un delito de lesiones con instrumento peligroso y amenazas. Entretanto, de las diligencias podría deducirse un delito de descubrimiento y revelación de secretos. La jueza consideró que, a pesar de los indicios relevantes contra la investigada, la medida de prisión provisional sería desproporcionada pudiendo adoptarse otras medidas de protección a las víctimas. En el caso de su expareja, no podrá acercarse a él a menos de 150 metros, una distancia que se reduce a 10 metros en el caso de la pareja de la víctima. La defensa también ha solicitado un informe médico de la investigada para valorar si sus capacidades se podrían haber visto afectadas.

En otro orden de cosas, la Urbana detuvo el viernes a un hombre de 51 años en la calle Salmerón con una reclamación judicial de Igualada por tráfico de drogas. Mientras, ayer a las 20.30 horas fueron arrestados dos hombres, de 29 y 38 años, por un robo con violencia en la calle Bonaire.