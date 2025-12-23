La oposición tumba el presupuesto de la Paeria de Lleida

El pleno de la Paeria de Lleida ha rechazado este viernes el presupuesto del consistorio para 2026 con los votos en contra de todos los grupos de la oposición –9 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención–. Ahora, el alcalde, Fèlix Larrosa, puede optar por negociar para buscar apoyos y convocar otro pleno o bien someterse a una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos. En caso de que la ganara, las cuentas quedarían aprobadas automáticamente. Si la pierde, la oposición dispondrá de un mes para presentar una moción de censura.

La teniente de alcalde Carme Valls, en nombre del gobierno municipal (PSC), ha defendido que se trata de unos presupuestos "justos" y que no son fruto de la improvisación, sino que buscan "un equilibrio, una planificación acertada y un endeudamiento controlado". En total, las cuentas preveían 63 millones de euros en inversiones.

Laura Bergés, del Comú, ha dicho durante su intervención que es un presupuesto "de un gobierno que no entiende que está en minoría y que no sabe negociar". Además, Bergés ha lamenta que el PSC no haya hecho valer la mayoría progresista en el pleno.

Gloria Rico, de VOX, ha explicado que se han opuesto "firmemente" al presupuesto porque en él ven prioridades mal planteadas y un gasto ideológica desmesurado. "Prioriza lo simbólico a lo esencial", ha añadido.

Desde Junts, que hasta ahora había sido el socio principal del gobierno, Violant Cervera ha lamentado la situación que comporta el rechazo de las cuentas pero ha afirmado que "es culpa del gobierno municipal y de cómo ha actuado". Cervera ha defendido que Junts "ha sido leal con el cumplimiento de los acuerdo pero que el gobierno no lo ha sido". Además, considera que es un presupuesto "difícil de ejecutar y que no es últil para la ciutadanua". En este sentido, ha criticado que muchas de las cuestiones que plantea "hipotecan el futuro de la ciudad con más deuda" y considera que no se mejora la seguridad. Cervera ha lamentado también que no se haya consensuado el documento y que no se contemple el plan de la estación ni Torreblanca.

La portavoz de ERC, Jordina Freixanet, ha dicho que han votado 'no' por "la falta de voluntad de negociar del gobierno". Así, ha explicado que aunque tienen modelos de ciudad opuestos, desde Esquerra intentaron negociar una abstención. "Tenemos un gobierno muy fuerte con los débiles pero mucho débil con los poderosos", ha criticado, añadiendo que no han sido capaces de acordar una abstención de mínimos. "Las formas están muy alejadas de un buen gobierno", ha concluido.

El jefe de la oposición y líder del PP, Xavi Palau, ha destacado que hoy se ha producido "una rotura entre los socios de gobierno" y por este motivo ha reivindicado que sería imprescindible buscar "un acuerdo de mínimos con todos los grupos para evitar el bloqueo del ayuntamiento". En este sentido, los populares han hecho un planteamiento con seis propuestas para poder sentarse a negociar con el PSC: prohibir el burka y el niqab en la vía pública, una plano para recuperar el Centro Histórico, un plan para el barrio de la Mariola, recuperar el Turó de Gadeny, replantear el modelo de inclusión social y acabar con los campamentos ilegales de la avenida Tarradellas.

Valls, en el turno de respuestas, ha dicho que "es complicado buscar consesos cuando la otra parte no quiere negociar". Por su parte, el alcalde, Fèlix Larrosa, ha acusado a la oposición de actuar con cálculo electoral y ha defendido que desde el gobierno municipal han presentado un presupuesto "correcto", que impulsa las políticas de vivienda, que mejora la seguridad, la legislación del comercio y mejora equipamientos. En cuánto a la pérdida del apoyo de Junts, Larrosa ha sentenciado: "hasta ahora bailábamos con la señora Cervera y bailábamos muy bien, pero ahora estoy libre y veo que hay cuatro más que quieren bailar conmigo. Veremos cómo acaba todo".

Larrosa ha anunciado que el pleno para la cuestión de confianza se celebrará el próximo 31 de diciembre. En 2022, con Miquel Pueyo como alcalde, ya se produjo esta situación. Entonces, en el último momento, el Comú no dio apoyo al presupuesto de ERC y Junts, hubo cuestión de confianza y Pueyo quedó ratificado y las cuentas salieron finalmente adelante.

Por otra parte, el gobierno municipal ha conseguido aprobar la prórroga del servicio de autobuses después de aceptar las enmiendas del PP.

Ampliarem la informació