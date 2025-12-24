La oposición tumba el presupuesto y Larrosa se someterá a una cuestión de confianza

Por segunda vez desde la restauración de la democracia, el alcalde de Lleida se someterá a una cuestión de confianza tras no poder aprobar el presupuesto. Si el primero fue el republicano Miquel Pueyo en el 2021, ahora será el turno del socialista Fèlix Larrosa, después de que ayer nadie de la oposición apoyara su proyecto para las cuentas del 2026. La cuestión de confianza se debatirá y votará en un pleno extraordinario el día 31. El PP, ERC, Junts y el Comú, que suman mayoría, avanzaron ayer que reprobarán al alcalde, por lo que la oposición tendrá un mes para presentar una moción de censura para desbancar a Larrosa. Si no prospera, el alcalde y las cuentas quedarán ratificadas. Una opción que es la más viable, ya que para que la censura prospere debería haber un acuerdo PP-ERC-Junts, todos con 5 concejales, para tener la mayoría absoluta de 14 votos.

La teniente de alcalde de Buen Gobierno, Carme Valls, defendió el suyo era un presupuesto “sólido y expansivo” que preveía 63 millones de euros en inversiones. “Es un proyecto que habla de una Lleida que cuida, nos cuida y promueve la cohesión social y territorial”, destacó Valls, que afeó a la oposición que “es difícil buscar consensos cuando el otro no quiere”. El jefe de la oposición y del PP, Xavi Palau, destacó “la ruptura entre el gobierno y su principal socio, Junts”, ya que este grupo había apoyado los dos últimos presupuestos y las ordenanzas fiscales de este año, y que ahora “el PSC está solo”. Para lograr un acuerdo, puso al gobierno seis condiciones: “Recuperar el Centro Histórico, la Mariola y el Turó de Gardeny, prohibir el burca y el niqab en espacios públicos, resolver los asentamientos ilegales de la avenida Tarradellas y replantear el modelo de inclusión”.

La portavoz de ERC, Jordina Freixanet, dijo que el modelo de ciudad del PSC “es totalmente opuesto al nuestro”, pero que pese a ello intentaron negociar una abstención. “Las formas están muy alejadas de las de un buen gobierno y no es el mejor presupuesto de la historia”, dijo Freixanet. Su homóloga de Junts, Violant Cervera, señaló que no se ha llegado a un acuerdo “por culpa del gobierno” por no haber consensuado proyectos con ellos y que propone otros “difíciles de ejecutar, que hipotecan las cuentas del ayuntamiento y no resuelven los problemas de la ciudadanía”.

La líder de Vox, Gloria Rico, dijo que las cuentas del PSC “tienen un gasto ideológico desmedido y servicios clave claramente infrafinanciados”. A su vez, la edil del Comú, Laura Bergés, lamentó que el del PSC “es un presupuesto de un gobierno que no entiende que está en minoría y no sabe negociar”.

Por su parte, Larrosa dijo que la oposición no apoyó sus cuentas “por cálculo electoral”, pero que tras oír sus propuestas aseguró que seguirán hablando con todos. “Hasta ahora bailaba con la señora Cervera y bailábamos muy bien, ahora estoy libre y veo que hay 4 más que quieren bailar conmigo”, dijo el alcalde.