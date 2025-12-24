Manifestaciones y cacerolada contra el albergue en Balàfia

Una pancarta en la calle Castelló Aleu contra el albergue. - S.E.

Vecinos de Balàfia se han organizado para mostrar su oposición al alojamiento temporal para personas sin hogar que está previsto ubicar en el antiguo colegio de la calle Valls d'Andorra, en el maco del futuro hub cívico.

En el barrio ya ha aparecido la primera pancarta, colgada en la fachada de un bloque de la calle Beat Francesc Castelló Aleu, frente a un lateral de la escuela, como muestra la imagen. Y los vecinos prevén colocar más en ventanas y balcones.

Asimismo, han convocado una cacerolada el sábado día 27 a las 21.00 horas para mostrar su descontento, bajo el lema “No a l’alberg. Defensem el barri. Balàfia no es ven”. Consideran que el gobierno municipal ha tomado la decisión de situar el albergue en el barrio, “sin escuchar al vecindario y sin abrir un proceso real de participación”.

También prevén manifestaciones los domingos 11, 18 y 25 de enero a las 12.00 en la plaza Països Catalans, “como expresión pacífica para hacer sentir nuestra voz”. Estas protestas están convocadas con el lema “El barri no ha estat escoltat, així no”.

Paralelamente, la entidad vecinal Balàfia ya anunció que convocará una asamblea extraordinaria para tratar sobre el hub cívico y pidió “que se nos escuche y se llegue a una solución acordada”. Vecinos mostraron su rechazo al albergue en una reunión con más de cien personas y el ayuntamiento dijo que organizaría todas las que fuean necesarias.

El hub cívico incluirá también tres apartamentos para víctimas de violencia machista, espacios para actividades vecinales, para niños y personas mayores y prevé recuperar como plaza parte del patio.