Queman contenedores en dos puntos de Lleida y dos vehículos quedan afectados

Publicado por segre Imágenes: Amado Forrolla Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado durante la pasada noche y la madrugada en dos incendios en contenedores en la ciudad de Lleida. El primer aviso lo recibieron a las 22.26 horas de este martes desde la plaza Sant Antoni Maria Claret, en el centro histórico. En este punto ha quemado un contenedor y un coche que estaba estacionado cerca ha quedado afectado por la alta temperatura.

El lugar donde ha quemado toda una isla de contenedores en la plaza Antoni Maria Claret, con los contenedores ya repuestos.

El segundo fuego se ha producido a las 04.06 horas de la madrugada de este miércoles en la calle Henri Dunant, en el barrio de la Mariola. En este caso el incendio ha afectado a toda una isla de contenedores y un vehículo ha sufrido daños por la radiación.