Lleida refuerza la línea de transporte nocturno por Fin de Año

El Ayuntamiento de Lleida ha presentado un dispositivo integral para la noche de Fin de Año 2025-2026, con el objetivo primordial de garantizar una celebración segura y libre de violencias machistas. Esta iniciativa, enmarcada en la campaña “1000 ojos”, coordina eficazmente varios servicios esenciales, incluyendo la ampliación del transporte público nocturno, la presencia de Punts Lila/Rainbow, servicios de salud y un refuerzo significativo de la Guardia Urbana.

Una de las novedades más destacadas es la ampliación del servicio de transporte público nocturno, que supera la oferta de la noche de Fin de Año 2024-2025. Se incorpora una nueva línea, L Especial Ronda – La Llotja, que se suma a las ya existentes L6 (Bordeta-Cappont-Nastasi) y L7 (Mangraners-Secà). En total, la ciudadanía tendrá a su disposición seis autobuses gratuitos, con una frecuencia de paso de 30 minutos. Estos vehículos estarán operativos desde la 1 de la madrugada hasta las 8.00 h de la mañana del día 1 de enero de 2026, momento en que las líneas 6 y 7 reprenderán su servicio habitual.

Para asegurar el éxito de este operativo, se ha movilizado un equipo de más de 50 profesionales dedicados a la seguridad y la atención ciudadana. Este personal incluye a una coordinadora, una psicóloga, seis agentes destinados a los Puntos Lila/Rainbow itinerantes, tres agentes informadores que viajarán a los autobuses y 42 agentes de la Guardia Urbana. Estos últimos intensificarán el patrullaje en las áreas de mayor afluencia, realizarán controles de alcoholemia y supervisarán la fluidez del tráfico.

Compromiso con una ciudad segura y responsable

Las tenientes de alcalde Cristina Morón y Carme Valls han sido las encargadas de detallar los operativos previstos para la campaña. Morón ha subrayado la apuesta del gobierno municipal “por un modelo de ciudad segura, un modelo que cuida y también que es responsable donde la fiesta y la convivencia vayan de la mano”. Ha afirmado que “este dispositivo es una muestra clara de nuestro compromiso con la prevención de incidentes para proteger a las personas y también para garantizar que todo el mundo pueda disfrutar de una noche con todas las garantías”. Asimismo, ha recalcado que “el objetivo claro está: anticiparnos a los riesgos que pueda haber, actuar con rapidez y garantizar una noche segura para todo el mundo”.

Movilidad segura y llamamiento a la responsabilidad

En el ámbito de la movilidad, Morón ha reiterado la apuesta municipal por el transporte público nocturno gratuito como alternativa segura y responsable al vehículo privado. Ha hecho un firme llamamiento “a la prudencia y a la responsabilidad individual y colectiva”, recordando que “la noche de Fin de Año es una noche para pasarlo bien, una noche para disfrutarla, pero hay que hacerlo con juicio, utilizando el transporte público, evitando las conductas de riesgo y respetando las personas y el espacio público”. Ha concluido que “la seguridad es una responsabilidad compartida y si todos ponemos de nuestra parte conseguiremos que esta noche sea tranquila, segura y festiva para empezar el año de la mejor manera posible”.

Tolerancia cero y transversalidad del dispositivo

Por su parte, Carme Valls ha puesto de relieve que el dispositivo de Fin de Año 2025-2026 marca el tercer año consecutivo de implementación de esta iniciativa. Valls ha subrayado que “Lleida tiene tolerancia cero sobre las agresiones machistas y lgtbifóbicas y, por lo tanto, desde el gobierno queremos continuar con esta lucha”.

La teniente de alcalde también ha enfatizado la naturaleza transversal del dispositivo, que aglutina la colaboración de varias concejalías: Políticas Feministas, Igualdad, Salud y Seguridad, Movilidad y Civismo. Ha dirigido una petición a la ciudadanía para ejercer “responsabilidad para pasárselo bien, pero también para que todo el mundo se lo pase bien. Eso requiere respeto hacia el resto de las personas, y sobre todo respetar las indicaciones de seguridad”.

Puntos Lila/Rainbow y atención a incidencias

Con respecto a los Puntos Lila/Rainbow, se habilitarán tres unidades itinerantes, cada una con dos agentes especializados en violencia machista y lgtbifóbica. Estos profesionales tendrán la función de ofrecer información y atención directa. La cobertura de estos equipos se extenderá por la Zona Alta, Pardinyes y Cappont, áreas de Lleida con una mayor concentración de locales de ocio nocturno.

Hay que destacar que tanto los agentes de los Puntos Lila/Rainbow como los informadores de los autobuses estarán claramente identificados con un forro polar de color lila y su acreditación correspondiente. El número de teléfono 608593908, destinado a la atención de incidencias, permanecerá operativo un año más. Estará disponible la noche del 31 de diciembre de 2025 y hasta una semana después de la noche de Fin de Año 2025-2026, con la finalidad de facilitar la presentación de posibles denuncias en los días posteriores a la celebración.

Formación y prevención en locales de ocio

Como medida preventiva, y previamente a la noche de Fin de Año 2025-2026, la organización Noches Q distribuirá material informativo en los locales de ocio. Este material incluirá detalles sobre el dispositivo de Fin de Año, el protocolo de actuación ante violencias machistas y lgtbifóbicas, una tabla informativa sobre la violencia, así como buenas prácticas en la gestión de las barras y pautas para actuar ante situaciones de embriaguez. Adicionalmente, se ha impartido formación específica a los trabajadores de estos establecimientos.