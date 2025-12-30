SEGRE
Acera en mal estado en Jaume II frente al campus de Cappont

Redacció

El tramo de la acera de la calle Jaume II situado frente al campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) se encuentra en muy mal estado. En la zona más próxima a los árboles el pavimento está abombado y las losas levantadas y destrozadas. Asimismo, la zona central de la acera, donde está habilitado también el carril bici, presenta en un punto un gran desnivel, que ha sido señalizado con pintura con el objetivo de intentar evitar caídas.

