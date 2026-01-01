Las heces de ave cubren también el recinto del hospital Santa Maria de Lleida

Las grandes bandadas de pájaros (sobre todo de estorninos) que con sus excrementos ensucian a diario los alrededores del Arnau de Vilanova también están causando molestias por el mismo motivo en el recinto del hospital Santa Maria, según denuncian tanto usuarios como trabajadores del centro sanitario. “La cantidad es impresionante en el Arnau, pero vemos que las últimas operaciones para ahuyentar las aves (utilizando rayos láser, matracas y bocinas) han tenido efecto, se ha notado. En el Santa Maria hay bastantes menos, pero igualmente causan molestias”, señaló el delegado de Metges de Catalunya en el hospital, Santiago Miguelsanz.

El representante sindical indicó que la mayoría de las heces están cerca de los muros y en las calles que rodean el centro, por lo que solicita al ayuntamiento que intensifique la limpieza. De hecho, el suelo de la zona situada a la derecha de la entrada del hospital, cercana a la calle Sant Hilari, está repleto de excrementos, que cubren también bolardos y vallas, como muestra la imagen.

Los excrementos cubren también esta valla.S.E.

Asimismo, señaló que el personal del hospital limpia las escaleras de la facultad universitaria a diario, y los jardines periódicamente. También afirmó que gerentes del Santa Maria han explicado a los representantes sindicales que llevarán a cabo “actuaciones” en los pinos de los jardines, cuyas raíces podrían dañar el suministro de agua del centro. En este sentido, en agosto ya fueron talados cuatro grandes pinos de esta zona al constatar que estaban enfermos e inclinados y podrían acabar cayendo y dañando el muro, protegido como bien cultural de interés local.

Una portavoz del hospital aseguró que están pendientes los problemas que causan las heces de los pájaros. Afirmó que ya han comunicado esta situación a la Paeria y remarcó que el propio centro sanitario también va efectuando tareas de limpieza.