Más de 100 artistas y 12 carrozas acompañarán a los Reixos en Lleida en una Cabalgata que podría estar marcada por la nieve

El 5 de enero, en la vigilia del día de los Reyes de Oriente, Sus Majestades tienen previsto llegar en tren en la capital del Segrià hacia las 17.30 horas, en una jornada en que la nieve podría hacer acto de presencia en la ciudad de Lleida. Si las previsiones no lo impiden, la Cabalgata se iniciará en las 17.00 con un espectáculo de animación en la plaza de la Estación, que tendrá un espacio tranquilo especialmente pensado para los niños con trastornos del espectro autista.

Los reyes llegarán a las 17.35 y el recorrido empezará en las 18.00. El desfile recorrerá la plaza Ramon Berenguer IV, el lado de los números impares de la renovada rambla de Ferran, la avenida Francesc Macià, la avenida Blondel, la avenida de Madrid y la plaza Espanya, y devolverá por la avenida Blondel, hasta llegar ante la Paeria hacia las 20.00.

Ruta de este año de la Cabalgata de los Reixos.SEGRE

El itinerario, de más de dos kilómetros, contará con la participación de más de un centenar de artistas, 60 niños y niñas de la ciudad escogidos por sorteo, los Armados de la Sangre y los Castellers de Lleida, que ayudan en el reparto de caramelos, además de personal de Seguridad, Protección Civil, servicios sanitarios y cuerpos de seguridad. Habrá 12 carrozas y se tirarán dos toneladas de caramelos libres de alergenos.

Posteriormente, los Reyes Magos se desplazarán al balcón del consistorio, desde donde recibirán las llaves que abren todas las puertas de la ciudad. Los niños y niñas que lo deseen podrán saludar a los reyes en el Palau de la Paeria. El mensaje de los Reyes desde el balcón de la Paeria se hará también en lenguaje de los signos.