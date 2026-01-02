Última fase de la ley de eficiencia judicial en los juzgados de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Catalunya inició el miércoles el último paso para el despliegue de la ley de eficiencia judicial, con la incorporación de los últimos 14 partidos judiciales, incluido el de Lleida. El despliegue afecta a 5.430 funcionarios e implica la creación de 150 nuevas plazas, con una inversión de unos 6,5 millones de euros. En Barcelona, no será completa hasta dentro de unas semanas o meses por la complejidad de la ciudad y para no interferir en la actividad judicial.