Cuatro detenidos por disparos al aire y amenazas en la Mariola

Los Mossos d’Esquadra detuvieron entre el 18 y el 29 de diciembre en Lleida a cuatro hombres de entre 22 y 26 años por su supuesta implicación con el incidente con un arma de fuego que hubo la madrugada del 5 diciembre en la Mariola, como avanzó SEGRE. Fueron arrestados como presuntos autores de un delito contra el orden público y simulación de delito. Cabe recordar que hubo siete disparos y los implicados huyeron del lugar con varios vehículos, uno de ellos supuestamente robado, a gran velocidad.

Las detenciones son el resultado de una investigación iniciada por los desórdenes públicos que hubo alrededor de la medianoche del 5 de diciembre en la plaza Barcelona y calles cercanas. Según las primeras informaciones, un numeroso grupo de personas amenazó a unos vecinos y se efectuaron al menos siete disparos al aire con un arma de fogueo, sin que ninguna persona resultara herida, y huyeron del lugar con varios vehículos a gran velocidad, poniendo en grave riesgo la seguridad de los ciudadanos. Poco después, y tras una persecución, se recuperó uno de los vehículos implicados en el incidente, abandonado en Montoliu de Lleida, que fue denunciado como sustraído horas más tarde en Tarragona.

Simulación de delito

Las gestiones de los agentes de la Unidad de Investigación (UI) del Segrià permitieron identificar a cuatro hombres y tres vehículos implicados supuestamente en los disturbios. Los investigadores detuvieron a cuatro jóvenes entre los pasados días 18 y 29. Además, a uno de ellos también se le ha imputado un delito de simulación de delito porque habría denunciado falsamente la sustracción del vehículo hallado en Montoliu, con intención de dificultar la investigación. Su pareja también ha sido imputada por la denuncia falsa.

Los detenidos, todos ellos con antecedentes, quedaron en libertad tras declarar en la comisaría de Lleida, con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sean requeridos.

Los investigadores, que hallaron dos móviles —uno en la calle y otro en el coche de Montoliu-, sospechan que se produjo por un ajuste de cuentas.