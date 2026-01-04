La Bordeta denuncia dos campamentos irregulares

Uno de los campamentos que denuncian a los vecinos de la Bordeta. - JORDI ECHEVARRIA.

La asociación de vecinos de La Bordeta denuncia que desde hace años hay dos campamentos irregulares en dos zonas de las afueras del barrio, una detrás de la calle Sícoris y otra al final de la avenida Artesa, más allá del campo de fútbol.

El presidente de la entidad vecinal, Juanjo Gatius, indicó que provocan molestias e incidencias, como cortes de luz al conectarse ilegalmente a la red eléctrica.

En este sentido, aseguró que esta acción ha causado averías en electrodomésticos, como neveras o televisores, de residentes en los alrededores del último campamento, ya en l’Horta, ya que sus conexiones causan una sobrecarga en la red. Asimismo, denunció que han sufrido robos de gasóleo de tractores.

Remarcó que los campamentos no tienen condiciones de salubridad y aladió que ya comunicó al alcalde esta situación, para la que reclamó una solución.

Asimismo, indicó que “hay muchos problemas de incivismo en el barrio, como peleas, basura fuera de los contenedores o muebles tirados en la calle, lo que no se entiende porque hay un servicio gratuito para recogerlos, y todo eso da sensación de inseguridad”.