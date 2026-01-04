Identifican 26 casas okupadas en Lleida y 5 de ellas generan conflictos

La Guardia Urbana tiene identificadas actualmente 26 viviendas okupadas en la ciudad de Lleida, de las cuales cinco presentan “problemas de conflictividad”, según confirmó el ayuntamiento, que no detalló en qué zonas están ubicadas. Asimismo, añadió que ocho casos de okupaciones se pudieron resolver “con éxito gracias a la intervención policial y la coordinación constante, correcta y efectiva con el vecindario”. Las cifras oficiales contrastan con las de de los portales inmobiliarios, donde se pueden encontrar a la venta cerca de un centenar de pisos presuntamente okupados.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Toni Baró, ve necesaria más “contundencia y agilidad” a la hora de facilitar el desalojo de las okupaciones, sobre todo las que protagonizan personas conflictivas que causan destrozos o problemas de convivencia en las comunidades. “En algunas escaleras los vecinos están sufiendo mucho” por este motivo, señaló. No obstante, reconoció que existen diferentes tipologías de okupaciones y que en algunos casos no provocan molestias. “En Balàfia en un caso incluso pagaban el recibo de la comunidad”, indicó. En todo caso, subrayó que se debe cumplir la normativa que determina cómo actuar para desalojar a okupas, pero apostó por dotarla de mecanismos que permitan una mayor rapidez para acabar con las que generan conflictos. Baró consideró que el problema de base es la falta de vivenda en la ciudad.

Años atrás, en La Bordeta se produjo una situación muy conflictiva en un bloque en el que 22 de sus 36 pisos estaban en situación de okupación. En cambio, el presidente de la asociación de vecinos del barrio dijo que ahora le consta una vivienda okupada en la calle Hostal, que no causa molestas. Un portavoz de la asociación Barri Nou, que se circunscribe a los bloques Joan Carles, dijo actualmente hay pisos con okupas no conflictivos.