Mejorar el bienestar emocional de los adultos con el juego: la propuesta de "Desencaixa't"
El programa tiene la voluntad de fortalecer vínculos y combatir la soledad no deseada
La Paeria de Lleida ha impulsado el programa Desencaixa’t. Hi ha partides que et canvien el dia, una iniciativa comunitaria para combatir la soledad no deseada y mejorar el bienestar emocional de las personas adultas de la ciudad.
El proyecto se lleva a cabo en la Ludoteca de Cappont, con la voluntad de abrir el centro a la comunidad, diversificar los usos y convertirla en un espacio de encuentro, seguro y gratuito.
El programa se inició el pasado mes de diciembre, y se desarrollará hasta mayo del 2026, impulsado por el equipo d’Intervenció Social Comunitària (EISC), de la Regidoria d’Acció i Innovació Social, y la Ludoteca de Cappont. Están programadas seis sesiones matinales de juego y convivencia, dinamizadas por profesionales del ámbito educativo y social y formadas por grupos reducidos de 15 personas.
El teniente de alcalde y regidor de Acció i Innovació Social i de Persones Grans, Carlos Enjuanes, ha afirmado que uno de los ejes princiapls de Desencaixa't es revertir la creciente situación de soledad entre personas mayores, que tienden a tener dificultades para establecer vínculos. Así pues, Enjuanes expresa que el programa busca crear espacios lúdicos que "fomenten el bienestar emocional, la interacción y el sentimiento de pertenencia".
El proyecto utiliza el juego como una herramienta pedagógica y relacional, que favorece la comunicación, la expresión, el aprendizaje y las relaciones humanas. El regidor ha destacado que “el juego es una oportunidad para mirarnos de otra manera y descubrir que todas las personas tenemos alguna cosa por compartir”.