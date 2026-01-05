El Eix comercial, lleno por las últimas compras antes de Reyes

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Las tiendas del Eix Comercial de Lleida que abrieron el último festivo de la campaña de Navidad tuvieron ayer un domingo intenso, ya que muchos clientes aprovecharon para comprar los últimos regalos antes del día de Reyes, algunos para compensar que las peticiones hechas por internet no han llegado con antelación, según la presidenta de la Associació de Comerciants de l'Eix, Montse Eritja. La mayoría de los comercios abrieron sobre las 11 de la mañana hasta el mediodía y de las 5 de la tarde hasta las 20.30 horas. En total, son 8 días festivos de apertura comercial desde finales de noviembre, en diciembre y enero, “aunque las ventas son siempre más intensas los tres días antes de Navidad y los tres días antes de Reyes”, puntualizó. Eritja señaló que ha sido una campaña intensa en la que solo se cerró el 25 y 26 de diciembre aunque la valoración final “es que los ingresos no compensan el esfuerzo que se hace y habría que replantearse la apertura de festivos”, dijo. Incidió en que tras el cierre de las compras de Navidad, el próximo miércoles 7 comienzan las rebajas y con ellas el primer domingo festivo será el día 11.