Incendio en la cocina de un piso en L’Escorxador

Los Bomberos de la Generalitat acudieron ayer al mediodía a la plaza de l'Escorxador al ser alertados de un incendio en una vivienda. Recibieron el aviso a las 13.12 horas y hasta el lugar acudieron cuatro dotaciones, así como patrullas de la Guardia Urbana y una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El fuego se produjo en la cocina de un piso del número 1 y solo quedó afectada la campana extractora. Ninguna persona resultó herida. Los efectivos revisaron el inmueble.

Por otra parte, los Bomberos acudieron el lunes por la noche a la calle Palauet, en La Bordeta, por un incendio de chimenea en una casa. Fueron alertados a las 21.29 horas y acudieron tres dotaciones. Entre la tarde del lunes y ayer se produjeron otros incendios de vivienda en la demarcación (ver página 12).