La Generalitat ve “ejemplar” el modelo de inclusión de Lleida y le da 6 millones

La Generalitat y la Paeria rubricaron ayer el convenio para desarrollar el nuevo modelo de inclusión social de la ciudad, que prevé habilitar centros para temporeros, pisos para vulnerables y los hubs cívicos de las Josefinas y Balàfia. Un modelo para el que cada administración destinará 6 millones y que la consellera Martínez Bravo calificó de “ejemplar”.

La consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, y el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, firmaron ayer el convenio para desarrollar el nuevo modelo de inclusión de la ciudad, que fue acordado en la comisión bilateral del año pasado y tendrá capacidad para atender a 500 personas. Cada administración destinará 6 millones para financiar dos centros para temporeros; habilitar 130 pisos de inclusión; el hub cívico del convento de las Josefinas de la calle Acadèmia, que acogerá un centro de día, espacios del área de Participación y 25-30 plazas para mujeres y mayores sin hogar; y el hub cívico de Balàfia, que tendrá un comedor para la tercera edad, salas de estudio y coworking, servicios sociales, 25 dormitorios para vulnerables y 3 apartamentos para mujeres maltratadas. Este último espacio previsto en la antigua Escola Balàfia capitalizó la rueda de prensa de la firma del convenio después de que el domingo unas 300 personas, entre ellos ediles de PP y Vox, se manifestaron en contra asegurando que será un albergue. Larrosa remarcó que “en Balàfia no haremos ningún albergue” y que las habitaciones y apartamentos “no representan ni el 25% de la superficie del equipamiento, que acogerá instalaciones deportivas y culturales para el barrio”. Añadió que “no toleraremos que se permita el debate político en clave electoralista sobre las personas sin hogar” y que, frente a “las mentidas” que circulan sobre el hub de Balàfia “explicaremos sus usos las veces que hagan falta”. Por su parte Martínez Bravo alabó “el modelo humano, innovador y eficiente” de la Paeria “que puede ser un ejemplo a escala catalana y europea y exportarse a otras poblaciones”. Añadió que “las preocupaciones de los vecinos son lógicas, pero no debemos permitir que se instrumentalicen políticamente, debemos aclararlos con pedagogía”.

Inauguran el nuevo centro de Alzheimer en Tàrrega

La consellera Mònica Martínez bravo inauguró por la tarde el nuevo centro especializado en enfermedades neurodegenerativas Els Pilars, de la Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca (AFATC). Resaltó que es “un orgullo y un honor ayudar a construir sueños para una Catalunya más fuerte y más justa, ofreciendo un servicio público de excelencia que mejora la atención a los usuarios cerca de sus hogares”. La alcaldesa, Alba Pijuan, destacó que “aquel sueño ya es una realidad” y el presidente de la Diputación, Joan Talarn, lo definió como “un espacio de solidaridad y acogida que nos hace más humanos”. Finalmente, Teresa Robert, presidenta de la AFATC, afirmó que “inauguramos un compromiso colectivo con la dignidad, el cuidado y la memoria de las personas”. El centro ha costado más de 3 millones, con aportaciones de la Generalitat (2,7M), la Diputación (400.000 €) y el ayuntamiento.

Temporeros y pisos

El nuevo modelo de inclusión social de Lleida fue analizado ayer en la comisión informativa y el PP se erigió como el principal opositor al proyecto presentando un ruego pidiendo su paralización. También reclamó al gobierno municipal que detalle los usos de los hubs cívicos de las Josefinas y Balàfia, un informe jurídico sobre si la Paeria debe hacer un plan de usos de la Escola Balàfia y otro informe sobre la calificación del suelo y los usos que permite. Por su parte, el Comú celebró que el convenio salga adelante y “acelere unas inversiones sociales que llegan tarde”.