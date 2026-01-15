Poco seguimiento del paro médico para exigir mejoras laborales

“Menos corbatas y más batas”. Los facultativos guardaron un minuto de silencio “por la sanidad pública” en la plaza Sant Jaume de Barcelona, reclamaron tener “un convenio médico ya”, así como “turnos razonables” y formar parte de a toma de decisiones. “Menos corbatas y más batas”, corearon. - NAZARET ROMERO /ACN

La primera jornada de la nueva tanda de huelga de médicos tuvo ayer escasa repercusión en Lleida, a juzgar por la normalidad del funcionamiento de los centros sanitarios que pudo constatar este diario. Metges de Catalunya convocó un paro para ayer y hoy, para seguir reclamando un nuevo estatuto marco que incluya la supresión de las guardias de 24 horas, la reducción de la jornada laboral y crear una nueva clasificación profesional.

El sindicato cifró el seguimiento en un 45% en el conjunto de Catalunya (un 20% en Lleida y Girona, un 45% en Tarragona y un 52% en Girona), mientras que Salud la rebajó al 6,5%. Por ámbitos asistenciales, el sindicato indicó que fue del 46% en la Atención Primaria y del 39% en los hospitales. La anterior huelga de médicos, celebrada los días 9 y 10 del pasado mes de diciembre, también tuvo poco seguimiento en Lleida.

Asimismo, en la manifestación convocada en Barcelona participaron un millar de facultativos, mayoritariamente ataviados con bata blanca, que marcharon desde la plaza Sant Jaume hasta el Parlament. Portaron pancartas con lemas como “Médico cansado, mala sanidad”, “vocación no es explotación” o “stop guardias 24 horas” y reclamaron la dimisión de la consellera de Salud, Olga Pané. También hubo protesta en Madrid, donde unos 400 profesionales marcharon desde el Congreso hasta el ministerio de Sanidad. De hecho, la huelga estaba convocada en ocho comunidades y seguirá hoy, cuando está prevista otra manifestación en Barcelona.

El secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, anunció que mantendrán las movilizaciones hasta que “haya una interlocución franca” con la consellera o el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tras la movilización, la diputada de Vox María García Fuster, acompañada de Lleonart y otros representantes del sindicato, anunciaron la presentación de una propuesta de resolución para que el Parlament inste al Gobierno central a impulsar los “cambios legislativos necesarios” para la creación de un estatuto médico.

Por su parte, el PP exigió a Pané que “deje de mirar hacia un lado” y “escuche y defienda” a los médicos.