Alcaldes de ciudades intermedias instan a mejorar la movilidad intercomarcal

Los alcaldes de ciudades intermedias de Catalunya reclamaron ayer mejorar la movilidad intercomarcal para favorecer el equilibrio territorial y compensar el déficit de inversiones públicas con respecto al área metropolitana de Barcelona. Así lo señalaron en la jornada de SEGRE y la Fundació Horitzons 2050 sobre el papel de estas ciudades.

El equilibrio territorial de Catalunya debe pasar sí o sí por la mejora de la movilidad entre las ciudades intermedias con más intermodalidad y más inversiones por parte de las administraciones para reducir el déficit en infraestructuras que ciudades como Lleida, Girona, Tàrrega, Tortosa o Manresa sufren con respecto al área metropolitana de Barcelona. Esta es una de las conclusiones de la jornada de ayer sobre ciudades intermedias que el Grupo SEGRE y la Fundació Horitzons 2050 organizaron en la Llotja de Lleida. En ella participaron, entre otros, los alcaldes de Lleida, Fèlix Larrosa; Girona, Lluc Salellas; Tàrrega, Maria Alba Pijuan; Vielha, Juan Antonio Serrano; Manresa, Marc Aloy; y Cunit, Jaume Casañas; que debatieron sobre el modelo de estas ciudades y su movilidad.

“La movilidad es clave para el progreso y la cohesión territorial”, destacó Larrosa, que detalló que “debe ser intermodal, combinando buses y trenes para tejer una verdadera red regional, pero para conseguirla debemos establecer alianzas entre los municipios para presionar a las administraciones”. En cuanto a la distribución de la población, Casañas recordó que “Catalunya ha sido históricamente un país de ciudades medianas, pero la ordenación administrativa en provincias cambió este paradigma y ahora está todo concentrado en el área metropolitana, necesitamos un país más equilibrado”. En este sentido, puso como ejemplo que Cunit “ha pasado en 50 años de tener 229 personas a 18.000, un ritmo de crecimiento como Shanghái, pero somos una ciudad dormitorio”. Por su parte, Salellas compartió que “las ciudades intermedias definían Catalunya y tenía su propio modelo de organización territorial”, pero que actualmente es Barcelona la que capta la mayoría de las inversiones, especialmente en movilidad. “Solo hacer una parada de la línea L9 del metro cuesta más que todas las inversiones hechas en Girona o Ponent”, dijo. Volviendo a la movilidad, Pijuan recordó que “hemos dicho muchas veces que hay que mejorar la movilidad comarcal e intercomarcal, especialmente entre las capitales”. Por su parte, Serrano denunció que “todo el Pirineo sufre un gran desequilibrio en movilidad y debería haber una discriminación positiva para favorecer así su desarrollo económico”.

Los bulos ganan terreno a los hechos en seguridad

“La política ha cambiado la razón por las emociones y las percepciones, antes los datos objetivos marcaban las decisiones, ahora ya no”. Así de claro se mostró el alcalde de Girona, Lluc Salellas, cuando habló sobre la seguridad en las ciudades intermedias, asegurando que las percepciones, sensaciones y bulos de las redes sociales están ganando el relato a los hechos y los datos oficiales. “En Girona hemos tenido que salir hasta 3 veces a desmentir bulos de cuentas de extrema derecha”, lamentó Salellas. Por su parte, Larrosa también reconoció que está "harto de que la seguridad vaya asociada a discursos de odio y xenófobos”. Señaló que “los datos dicen que los hechos delictivos bajaron un 6,5% en Lleida, pero si eso lo explico a la gente creen que les engaño cuando son datos, la realidad no va de la mano de la percepción”. Pijuan admitió que “la percepción surge de las redes sociales y la extrema derecha utiliza la mentira para este fin, ocurre en todas partes y, por desgracia, este populismo está arraigando muy fuerte”.

Casi la mitad de los catalanes viven en estas poblaciones

El arquitecto, urbanista y director de la Cátedra UNESCO de ciudades intermedias, Josep Maria Llop, fue el encargado de inaugurar la jornada de SEGRE y la Fundació Horitzons 2050. Remarcó que “la mayoría de la población urbana del mundo no vive en las grandes ciudades, sino en las intermedias” y que esto también pasa en Catalunya, ya que suman el 49% de sus habitantes. “Estas ciudades son nodos comunitarios y elementos insustituibles y no deben querer ser más grandes, sino estar más bien conectadas y que cada vez tengan mejores servicios”, remarcó Llop.