La ciudad de Lleida estrena tres buses eléctricos

El servicio de autobús urbano de la ciudad de Lleida, gestionado por la concesionaria Moventis, incorpora tres vehículos cien por cien eléctricos, que se pondrán en servicio a mediados de la próxima semana. Se suman a otros cinco y a dieciséis de híbridos, lo que supone que casi la mitad de la flota, formada por 52 autobuses, es sostenible. Su incorporación ha supuesto una inversión de 1,9 millones, 600.000 euros de los cuales aportados por fondos europeos Next Generation gestionados por el Gobierno central.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha apuntado que el presupuesto de este año incluye una partida para iniciar el expediente para adquirir otros cuatro autobuses eléctricos. Destacó que estos vehículos contribuyen a reducir las emisiones y la contaminación acústica y ofrecen más confort tanto para los usuarios como para los trabajadores. “Queremos avanzar en el concepto de ciudad sostenible y empática”, ha subrayado.

La teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón, ha recordado que el expediente para incorporar estos tres buses eléctricos se inició con el anterior gobierno municipal, encabezado por el republicano Miquel Pueyo. Por su parte, el gerente de Moventis, Carlos Soldevilla, ha añadido que también estrenan un vehículo de taller cien por cien eléctrico.

El subdelegado del Gobierno central, José Crespín, ha remarcado que el Estado ofrece “acompañamiento a los municipios para hacer realidad sus proyectos y Lleida es un ejemplo de cómo se concreta”. Ha detallado que en los últimos tres años el Estado ha acompañado con 2.400 millones para impulsar más de mil proyectos de movilidad sostenible de 180 municipios de todo el país".