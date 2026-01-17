Herido un camionero después de volcar en una rotonda de la LL-11

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El conductor de un camión resultó herido ayer de madrugada en un accidente en la LL-11 en Lleida. El siniestro se produjo a las 4.50 horas cuando el vehículo, que transportaba bobinas de papel, volcó en la rotonda que da acceso a Els Alamús. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de los Mossos, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y los Bomberos de la Generalitat, que trabajaron en una pequeña fuga de gasoil en el depósito del camión.