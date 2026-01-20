Viviendas de una partida de Lleida, inundadas de aguas fecales y desperdicios: "es nuestra dana particular y periódica"

Vecinos del camino de l’Estruc de Lleida, en la partida de Boixadors, denuncian que la intensa lluvia del sábado provocó un desbordamiento del alcantarillado que inundó las parcelas de sus torres de aguas fecales, acompañadas de desperdicios, como preservativos y tampones, e incluso de ratas muertas. Remarcan que esta situación se repite con cada episodio de fuertes precipitaciones y aseguran que han comunicado esta situación a la Paeria en varias ocasiones. Por ejemplo, el año pasado sufrieron esta incidencia en julio, septiembre y noviembre. Atribuyen las inundaciones a una conducción de aguas fecales procedente de Alpicat que no puede absorber la lluvia intensa y se desborda, y reclaman una solución urgente.

L’accés a una torre destrossat, una altra de negada, un preservatiu i una rata morta arrossegats per l’aigua.

“Es nuestra dana particular y periódica. Cuando llueve, se inundan nuestras fincas y casas con aguas fecales, con el consiguiente problema de salud pública que genera, que es muy grave, y dejando todo tipo de objetos no muy recomendables”, explicó una afectada. Apuntó que a raíz de estos hechos “los terrenos no son aptos para hacer huertos y, en mi caso, la furia con la que entró el agua ha destrozado la finca, por lo que estoy pensando en presentar una reclamación de indemnización, tanto por el huerto como por el acceso y otras afectaciones”.

La reincidencia de esta situación ha llevado a los 40 titulares de más de 25 parcelas de esta zona a constituirse como asociación de vecinos Camí de l’Estruc, de la que solo falta un trámite, y ayer se reunieron con el ayuntamiento.

La Paeria confirmó que el problema parte de un colector de aguas residuales de Alpicat que conecta amb el alcantarillado de Lleida para su tratamiento en la depuradora. Afirmó que funciona desde los noventa “y ha cumplido adecuadamente su función, pese al aumento de población de Alpicat”. Pero añadió que también recibe aguas pluviales y “eso genera un exceso de caudal en episodios de lluvia” que causa el levantamiento de tapas y desbordamientos que afectan a parcelas, situación de comporta “problemas de salubridad y desperfectos en el camino y los accesos a las viviendas”.

Subrayó que durante la redacción del plan de alcantarillado de Lleida ya advirtió a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que el colector no puede asumir el exceso de caudal y contactó con el consistorio de Alpicat, “sin que se haya aportado ninguna solución”. Ahora, la Paeria le hará un requerimiento para que “deje de hacer un uso indebido de este colector” y otro a la ACA, como titular de la infraestructura, “dándoles un plazo para que resuelva el problema”. Si no toman medidas, “como último recurso”, optará por la vía judicial.