A juicio por intentar violar y por maltratar a su pareja

La Fiscalía solicita una condena de siete años y medio de prisión y otros diez de libertad vigilada para un hombre acusado de intentar violar, maltratar, coaccionar y amenazar a la que fue su pareja. Está previsto que el juicio se celebre el próximo jueves 29 de enero en la Audiencia de Lleida. La vista oral ya se programó para el 30 de octubre del año pasado pero no se llegó a celebrar.

Los hechos, según el Ministerio Público, se habrían producido en la capital del Segrià entre septiembre y diciembre de 2022. En una de las ocasiones, según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado intentó forzar sexualmente a su pareja en el interior de un vehículo en un camino cuando se dirigían a Lleida. La denunciante dejó entonces la relación. Sin embargo, según el Ministerio Público, el procesado trató de presionarla para que volvieran a ser pareja e intentó hacerla subir a un vehículo en contra de su voluntad y dos personas pudieron evitarlo. También le habría amenazado: “Te voy a encontrar y te las vas a ver conmigo”. Por todo ello, considera que se le debe condenar por cuatro delitos que suman siete años y medio de cárcel: agresión sexual en grado de tentativa (petición de cinco años de cárcel), maltrato (diez meses), amenazas (diez meses) y coacciones (diez meses). También solicita diez años de libertad vigilada, órdenes de alejamiento y de prohibición de comunicación, que durante seis años no puede trabajar con menores y que indemnice a la víctima con 5.000 euros por los daños morales ocasionados. El caso fue investigado por el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Lleida.

Por otra parte, la Audiencia tiene previsto juzgar hoy a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija, que padece una discapacidad, entre los 2000 y 2013 cuando la víctima era menor de edad. La Fiscalía solicita una condena de 15 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años con acceso carnal. En este sentido, el Ministerio Público solicita la máxima pena que el Código Penal prevé para este delito.