Desalojado preventivamente un edificio de la calle Boters de Lleida por el derribo del bloque del lado

El Ayuntamiento de Lleida se ha visto obligado este miércoles a desalojar de manera preventiva la segunda planta del edificio número 25 de la calle Boters, al Centro Histórico de la ciudad. Los vecinos de esta segunda planta tendrán que dormir hoy, de momento, fuera de su vivienda. La medida preventiva se debe al derrumbe este mediodía (según la Concejalía, a causa de la lluvia) de parte de una pared del edificio contiguo, los números 21 y 23, que a estas alturas se está derribando. En aquel momento sólo una persona estaba dentro del edificio.

Les primeras inspecciones hechas por los técnicos municipales han descartado ninguna complicación para los vecinos de las primeras plantas, pero los de la segunda no podrán volver a sus domicilios hasta que se acabe de revisar el inmueble. Un total de tres personas, que viven en dos de los pisos de la segunda planta, dormirán esta noche fuera de casa. Los Servicios Sociales les han ofrecido un alojamiento de emergencia, pero ninguno de los tres lo ha necesitado.

La Guardia Urbana ha cortado la calle de forma preventiva. Según la Concejalía, la primera teniente de alcalde y concejala de Agenda Urbana, Begoña Iglesias, también se ha desplazado a este punto del Centro Histórico para valorar la situación y ofrecer apoyo municipal a las personas afectadas.