El nuevo POUM de Lleida prevé construir 8.449 pisos en Balàfia y 4.941 en Mangraners

Balàfia, Els Mangraners-Torre Salses y Cappont serán los barrios de Lleida que más crecerán en las próximas décadas, con más de 17.000 viviendas. Así lo recogen los documentos del nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal, que estima que de cara al 2050 la ciudad habrá ganado 29.872 viviendas y habrá superado los 185.000 habitantes.

El nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) que está elaborando el gobierno municipal de Lleida prevé desarrollar 54 nuevos sectores que podrán acoger 29.872 viviendas, 600.000 metros cuadrados para usos industriales y 250.000 para dotaciones y equipamientos. Así lo refleja la documentación pública del POUM de la web del ayuntamiento, que prevé este crecimiento para que Lleida ciudad pase de los 150.000 habitantes actuales a los 185.000 en el 2050.

Mapa de les futures zones de creixement de Lleida.magonzalez

Los nuevos sectores que se desarrollarán se concentran mayoritariamente en la zona norte y sureste de la capital, concretamente en Balàfia y el entorno de Els Mangraners. En el primer barrio se prevé que su crecimiento se concentre alrededor de la avenida Alcalde Porqueres y la carretera N-230, la avenida de Pinyana y la zona comprendida entre la carretera a Torrefarrera y el barrio del Secà. Y es que Balàfia es el barrio en el que más nuevas viviendas hay proyectadas con un total de 8.449.

El otro gran polo de expansión está en la otra punta de la ciudad y es Torre Salses, al lado de Els Mangraners, donde están proyectadas 4.941 viviendas. En esa zona también está previsto un área comercial y de ocio que ya cuenta con la licencia de obras de la Paeria. El siguiente barrio que más crecimiento prevé el nuevo POUM es Cappont gracias al Área Residencial Estratégica, los terrenos que rodean la carretera Ll-11 a la altura del antiguo hotel Ilerda. Solo allí están proyectadas 3.673 viviendas.

En su barrio vecino, La Bordeta, su crecimiento girará entorno a las avenidas Artesa, Fontanet, Amposta y Hostal de La Bordeta, con 3.471 nuevas viviendas.

Por otro lado, Pardinyes ganará 1.816 pisos con la expansión a través de la avenida Prat de la Riba y sus alrededores, la Mariola ganará 1.386 gracias a su plan de mejora urbana y Ciutat Jardí contará con 1.380 viviendas más aprovechando los alrededores de la parroquia de Montserrat, la avenida Ciutat Jardí, la facultad de Agrónomos y la cárcel, que se trasladará a otra zona todavía por concretar.

Los barrios con menor proyección de nuevas viviendas son el Secà con 1.083; Copa d’Or con 1.065; Llívia con 745; el Centro Histórico con 505; Sucs con 276; Instituts-Sant Ignasi con 198; y Raimat con 181. Por otro lado, en el entorno de la estación de trenes está previsto habilitar una zona comercial y 512 viviendas.

En cuanto a los 649.372 metros para usos industriales, estarán en los alrededores del polígono El Segre y Rufea, mientras que los 251.648 metros para equipamientos estarán repartidos por Gardeny, la Caparrella y Torre Salses.

Un crecimiento que dependerá del sector privado

El gobierno municipal señaló que las previsiones de crecimiento de la ciudad incluidas en el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) prevén “un posible desarrollo ordenado” pero que, para que sea posible, “dependerá del dinamismo de la iniciativa privada, que es en gran medida la propietaria de los terrenos”.

Por ello, remarcaron que los sectores a desarrollar incluidos en los documentos del nuevo plan son “una previsión” y que el crecimiento de la ciudad “dependerá del dinamismo económico y demográfico” que se alcance en las próximas décadas. Asimismo, desde el gobierno municipal recordaron que el nuevo POUM se encuentra en fase avanzada de desarrollo y se están valorando las aportaciones de la Generalitat para redactar el documento definitivo y someterlo a aprobación inicial, lo que debería hacerse este año.

Además del desarrollo residencial, el nuevo POUM también prevé ampliar el Eix Comercial por Alcalde Costa hasta el Turó de Gardeny, la creación de 509 hectáreas de zonas verdes, plantar 80.000 árboles y el traslado de la Fira de Lleida al recinto de la antigua Hípica. También contempla que las fábricas que hay por la trama urbana por Cappont, Pardinyes o Els Mangraners se instalen en las nuevas zonas industriales.