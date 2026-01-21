Fiscalia mantiene la petición de 15 años de prisión para el acusado de agredir sexualmente a su hija durante años en Lleida y Reus

El hombre acusado de agredir sexualmente a su hija, durante el juicio este miércoles en la Audiencia de Lleida.Roger Segura / ACN

La Audiencia de Lleida ha juzgado este miércoles a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija, que tiene una discapacidad, durante más de una década. Durante la vista, la víctima ha relatado tocamientos de carácter sexual por parte de su padre, pero ha negado que la violara, tal como reveló hace cuatro años a un psicólogo que le hacía seguimiento. Por su parte, el procesado ha negado los hechos y ha manifestado que su hija "se inventa muchas cosas".

Los psicólogos que entrevistaron a la chica han concluido que su relato encaja con un abuso sexual intrafamiliar y que su relato es compatible con una situación vivida. La Fiscalía ha mantenido la petición de 15 años de prisión para el hombre y la defensa ha pedido la absolución por falta de pruebas.

Según la Fiscalía, los hechos se habrían producido entre los años 2000 y 2013, cuando la víctima tenía entre 8 y 21 años, en varias localidades donde había vivido con su padre, como Lleida o Reus. Este miércoles el ministerio público ha mantenido la acusación por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años con acceso carnal, en los cuales incurren los supuestos de superioridad y vulnerabilidad de la víctima.

La fiscal ha solicitado 15 años de prisión, 10 años de libertad vigilada, la imposición de una orden de alejamiento de 500 metros y prohibición de comunicación durante el plazo de un año superior a la pena impuesta, que durante 10 años no pueda trabajar en empleos u oficios que impliquen un contacto con menores, la prohibición de la patria potestad y el pago de 30.000 euros por daños morales.