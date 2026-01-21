Las multas de la Urbana de Lleida por incivismo se disparan un 81% en 2025 y alcanzan las 813

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana impuso el año pasado 813 multas por incumplir las ordenanzas municipales, como la de civismo y la de residuos, lo que supone una media de más de 15 cada semana y representa un notable incremento, del 81,47%, respecto a las 448 de 2024, según datos facilitados ayer en la comisión de Seguridad, Movilidad y Civismo.

La teniente de alcalde Cristina Morón explicó que prevén desplegar el pacto por la convivencia y el civismo con 14 medidas y un plan de trabajo que comenzará este mes con acciones educativas y de comunicación. En marzo se pondrá en marcha un servicio de mediación y en primavera, campañas en el espacio público. En junio se presentará un catálogo educativo y en noviembre habrá una jornada de evaluación.

El plan prevé un plenario de la infancia centrado en el civismo y la seguridad y experiencias piloto en la educación no formal. En el área de cuidado del espacio público, contempla un mapeo permanente de problemáticas, campañas de civismo en los barrios, acciones para mejorar la recogida de residuos en mercados y de conducción responsable de patinetes, así como actuaciones en espacios festivos y nocturnos.

También incluye acciones de buen trato en comunidades vecinales y la elaboración de un procedimiento municipal ante los discursos de odio. Además, se incorporarán dos educadores de calle.

El pacto cuenta por el momento con 102 adhesiones, 41 de entidades i 61 de personas a título individual, cifras que el jefe de la oposición, Xavi Palau (PP), considera un “fracaso”.

En la comisión también se informó de que el anteproyecto de ordenanza de civismo ha incorporado enmiendas de la oposición y del propio gobierno y actualmente está pendiente del informe del secretario general. Además, habrá nuevas reuniones con los grupos para seguir con su tramitación.

Más actas por drogas y armas

En 2025 aumentaron un 43,10%, de 1.441 a 2.062, las actas en aplicación de la ley Orgánica 4/2015 de seguridad ciudadana, que corresponden a control de drogas y armas. Las intervenciones de policía judicial crecieron de 1.572 a 1.916 (+21,88%) y las vinculadas a policía administrativa, de 1.831 a 2.230 (+21,79%). Hubo un 7,05% más de identificaciones por seguridad ciudadana (de 18.775 a 20.098) y un 3,27% de intervenciones de auxilio a ciudadanos (de 2.112 a 2.181). Las relacionadas con el derecho a reunión cayeron un 16,74% (de 215 a 179).

Aumentan los atropellos y los accidentes con bicis y patinetes

La Policía Local interpuso un 15,18% más de denuncias de tráfico en 2025, un total de 27.159 (una media de 522 a la semana o 74 al día), frente a las 23.579 del año anterior. Las intervenciones en accidentes aumentaron un 3,76% (de 2.343 a 2.432), pero la lesividad disminuyó de 307 a 386 (-2,77%). Se incrementaron aún más, un 25%, los siniestros con bicicletas implicadas (de 40 a 50) y con patinetes eléctricos (de 142 a 170, un 19,72% más). También hubo un 13,13% más de atropellos (de 22 a 112).

En este sentido, el Comú instó al gobierno municipal a cumplir el plan de movilidad urbana, avanzar en la mejora de la ordenanza de movilidad y trabajar con el mapa de siniestralidad para reducir los accidentes.Por otra parte, los delitos encausados a personas detenidas disminuyeron un 29.94% (de 1.109 a 777) y los servicios relacionados con menores, un 17.82% ( de 348 a 286).