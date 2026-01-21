Quejas por la falta de luz en el apeadero de buses

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Usuarios del aperadero de buses de la calle Saracíbar denunciaron que el lunes el pasillo de acceso a los andenes estaba completamente a oscuras, aumentando así tanto la sensación de degradación como la de inseguridad de la vieja terminal. “Da miedo, he acompañado a mi hija a que cogiera el autocar y me he indignado al ver que la mitad del apeadero estaba a oscuras, es un espacio que utiliza mucha gente a diario y no puede ser que esté así”, lamentó un vecino. Sin embargo, ayer por la tarde tanto el pasillo de acceso como la zona de andenes del apeadero tenían luz. El edificio acumula desde hace años quejas tanto por su mal estado como por la ausencia de puntos para comprar billetes. El apeadero estará activo hasta que las obras de la nueva estación ubicada junto a la terminal de trenes estén acabadas en las próximas semanas.