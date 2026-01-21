SEGRE
Tot el servei de Rodalies continuarà suspès almenys fins a les 16.30 hores

Un nuevo tren de Renfe, aún sin estrenar y ya vandalizado con grafitis en Lleida

Empiezan las pruebas de nuevos convoyes adquiridos para las líneas de Cercanías de Cataluña

Uno de los nuevos trenes de Renfe para Rodalies, en pruebas la semana pasada en Lleida y vandalizado.

Renfe ha iniciado las pruebas de nuevos trenes adquiridos para las líneas de Rodalies de Catalunya. Uno de ellos se ha podido ver en los últimos días en la estación de Lleida, todavía por estrenar pero ya cubierto de grafitis. Se trata de un convoy de la serie 452 de Alstom, de 100 metros de longitud y que, por su alta capacidad, será probablemente destinado a líneas del área metropolitana de Barcelona.

