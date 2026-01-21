Un nuevo tren de Renfe, aún sin estrenar y ya vandalizado con grafitis en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Renfe ha iniciado las pruebas de nuevos trenes adquiridos para las líneas de Rodalies de Catalunya. Uno de ellos se ha podido ver en los últimos días en la estación de Lleida, todavía por estrenar pero ya cubierto de grafitis. Se trata de un convoy de la serie 452 de Alstom, de 100 metros de longitud y que, por su alta capacidad, será probablemente destinado a líneas del área metropolitana de Barcelona.