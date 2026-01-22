Condenado a 6 años de prisión por intentar matar a un hombre a navajazos en el barrio de Pardinyes de Lleida

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha condenado a 6 años de prisión a un hombre acusado de intentar matar otro en el barrio de Pardinyes de Lleida en julio de 2023. El procesado ha reconocido los hechos este jueves a raíz de un pacto de conformidad entre la defensa, la fiscalía y la acusación particular. La sentencia, que ya es firme, condena al hombre a 5 años de prisión por tentativa de homicidio y a 1 año de prisión por las amenazas que profirió a la pareja del herido. Además, tendrá que pagar 440.000 euros de indemnización a la víctima, a quiénes han reconocido la incapacidad absoluta. Inicialmente, el procesado se enfrentaba a 10 años de prisión. Por otra parte, el agredido ha quedado absuelto de los delitos leves de lesiones y amenazas que le atribuían inicialmente.

Los hechos se produjeron la madrugada del 1 de julio de 2023 en la calle Xavier Puig i Andreu cuando los dos individuos empezaron a discutir, presumiblemente por un tema de tráfico. Según la Fiscalía, cogieron de los respectivos vehículos una navaja y un cable eléctrico, y se amenazaron entre sí con expresiones de muerte. El individuo que llevaba la navaja clavó cuatro navajazos al otro hombre en el cuello y en la espalda, según el ministerio público.

Posteriormente, el procesado habría intentado atacar a la pareja del hombre herido, pero la mujer se refugió en el vehículo. El individuo golpeó las lunas del coche con la navaja y huyó hacia casa, donde fue arrestado por los Mossos d'Esquadra. A la víctima la evacuaron en estado crítico al Hospital Arnau de Vilanova y más tarde la derivaron al Hospital Vall d'Hebron, donde fue intervenido. El hombre tardó más de un año y medio en recuperarse de las heridas, que le han ocasionado secuelas.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para el procesado 10 años de prisión por tentativa de homicidio y amenazas. Finalmente, a raíz del acuerdo de conformidad la condena se ha reducido hasta los 6 años de prisión. Por el contrario, la petición inicial de indemnización, 421.000 euros, se ha incrementado hasta los 440.000. La sentencia también impone al condenado una orden de alejamiento de 200 metros durante 5 años respecto del hombre agredido y de 4 años respecto de la mujer a la que amenazó. El acusado se encontraba en prisión preventiva.