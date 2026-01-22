SEGRE
Los trenes de Rodalies siguen sin circular por falta de maquinistas

La operadora atribuye el retraso en la puesta en marcha del servicio a "causas operativas" y recomienda utilizar transporte alternativo

Cues aquest dijous al matí per pujar a un autobús a Tàrrega.

Cues aquest dijous al matí per pujar a un autobús a Tàrrega.Laia Pedrós

agencias / redacció

Los trenes de Rodalies siguen sin circular este jueves a primera hora de la mañana, según confirman fuentes de Renfe, que atribuyen el retraso en la puesta en marcha del servicio a "causas operativas". El Govern anunció ayer por la noche una reanudación "progresiva" de Rodalies, pero ya advirtió que sería un "día difícil". Fuentes del principal sindicato de los maquinistas, Semaf, señalaron a la ACN que los maquinistas no reanudarían su trabajo sin garantías por escrito de Adif de las medidas de seguridad adoptadas para aumentar la seguridad. En las estaciones, los informadores dicen a los usuarios que no hay trenes, y en algunos casos están los accesos a los andenes cerrados.

