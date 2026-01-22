Venden dieciséis fincas en la zona de Torre Salses de Lleida por unos 49.000 euros para construir casas unifamiliares

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento pondrá a la venta 16 fincas para que particulares puedan construir casas unifamiliares en la zona de Torre Salses, situada entre los barrios de La Bordeta y Els Mangraners. Este fue uno de los principales temas que se trató ayer en la comisión de Gestión de la Ciudad, en la que se informó que cualquier persona podrá presentar una oferta por estos terrenos, que tienen 600 metros cuadrados de superficie.

Su precio oscila entre los 49.954,64 y los 49.974,62 euros a excepción del solar más pequeño, que tiene 500 metros y está valorado en 41.646,21 euros. La ubicación concreta de estas fincas es entre las calles Josep Betriu y Josep Maria Minguella y próximamente se harán públicas las bases de la convocatoria.

La Paeria va presentar als veïns de l’Horta els detalls del POUM. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Precisamente, en los últimos meses la Paeria ha sacado a la venta varias fincas del SUR-42, como técnicamente se conoce la zona de Torre Salses. El pasado noviembre salió a licitación pública una veintena de terrenos para casas unifamiliares en esa zona, donde se construirá el parque comercial Promenade, y recientemente dos han quedado desiertas.

En la comisión también se informó que la Paeria abrirá una consulta previa a la modificación de la ordenanza del Paisaje para que la ciudadanía aporte ideas que mejoren el documento. La modificación busca, entre otras medidas, la protección visual de la Seu Vella, regular la colocación de terrazas en zonas protegidas y actualizar la composición de la comisión del Patrimonio y del Paisaje.

Por otro lado, la teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, se reunió ayer con las asociaciones de vecinos de l’Horta para presentarles los detalles del nuevo Plan de Ordenación Urbanistica Municipal que están tramitando.