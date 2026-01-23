Condenado a pagar 440.000 € a un hombre al que apuñaló en Pardinyes

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Seis años de prisión y el pago de una indemnización de 440.000 euros. Esta es la condena que aceptó ayer un joven de 24 años que reconoció que la madrugada del 1 de julio de 2023 apuñaló en el cuello y en la espalda a un hombre de 44 en Pardinyes tras una discusión, en un caso que avanzó SEGRE. La víctima, que fue absuelta de sendos delitos leves de lesiones, resultó herida de carácter crítico y, a consecuencia de la gravedad de las heridas, tiene la incapacidad permanente absoluta. Fue un juicio por conformidad tras el acuerdo alcanzado por la Fiscalía —que solicitaba una condena de diez años de prisión— y los abogados de ambos.

Los hechos ocurrieron en la calle Xavier Puig i Andreu cuando se produjo una discusión entre los dos hombres. Se inició porque el ahora condenado se encontraba con unos amigos y, al parecer, hacía ruido. La pareja de la víctima se lo recriminó. Se inició una discusión entre ambos hombres, que incluso se persiguieron con el coche. De sus respectivos vehículos, cogieron una navaja de diez centímetros y un cable eléctrico de 60 centímetros. Se amenazaron entre sí con expresiones como “¡Te voy a matar!”. El que llevaba la navaja, escondida en la espalda, asestó cuatro puñaladas al otro implicado en el cuello y la espalda. Posteriormente, intentó atacar a la pareja de éste último, que consiguió refugiarse en el vehículo. El agresor clavó tres veces la navaja en una de las lunas. Después, huyó con su coche y acabó siendo arrestado por los Mossos d’Esquadra en su domicilio de la calle Nord. La víctima fue evacuada con pronóstico crítico pero estable al Arnau de Vilanova. Más tarde fue derivada al hospital Vall d’Hebron de Barcelona, tuvo que ser intervenido y precisó de 569 días para su curación.

La Fiscalía solicitaba para el ahora condenado ocho años de cárcel por una tentativa de homicidio y otros dos por amenazas, pero se alcanzó una conformidad para que la condena fuera de seis años, cinco por la tentativa de homicidio y uno por las amenazas. También aceptó sendas órdenes de alejamiento pero se retiraron los cargos, tanto para él como para la víctima, por delitos leves. El joven está encarcelado desde el 3 de julio de 2023.