Conducir 300 kilómetros para dar clase

Conducir hasta 300 kilómetros al día para dar clase. Así viven 331 docentes funcionarios desplazados, algunos con residencia en Lleida, a los que Educación les asignó plaza muy lejos de casa tras los “errores de las adjudicaciones del pasado verano”, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif). Ve “maltrato institucional” y reclama “adjudicaciones transparentes, comisiones de servicios por salud y mecanismos de permuta entre docentes”.

Una de las afectadas es Merche Berbel, que vive en Lleida y le adjudicaron plaza provisional en Segur de Calafell, “a una hora y media”. Es docente desde hace 23 años, pero funcionaria desde hace dos. Trabajó en la concertada, muchos años en Reus, y quería acercarse a Lleida y mejorar sus condiciones, pero se siente “decepcionada” porque el primer año acabó en Sant Boi de Llobregat y este, en Segur de Calafell. “Es una situación insostenible, un gasto importante y una afectación en la salud. Me encanta mi trabajo, pero no está pagado con lo que tengo que vivir cada día. No tengo hijos, pero sí un padre mayor y hago malabares. Educación no contesta recursos ni peticiones. Estamos indignados, los interinos nos pasan por delante”, relata.

Ivet Escándil vive en Fraga pero está en la bolsa de Lleida y Educación la destinó este curso a Vilafranca del Penedès. El pasado no pudo hacer las prácticas de funcionaria al estar de baja maternal y este “los que hicieron oposiciones posteriores a la mía me pasaron por delante y es muy injusto”. “Me vi obligada a coger una reducción porque era inviable subir y bajar cada día y la escuela me compactó la jornada en tres días. Estoy menos horas con mi hija de un año porque tengo que madrugar mucho y llego tarde. Es horroroso, conciliación cero”, indica.

Mireia Gascón trabajó durante 15 años en la concertada en Barcelona. En 2020, se trasladó con su familia a Juneda, de donde es su pareja, y en 2023 aprobó las oposiciones, no obtuvo plaza, pero hizo sustituciones a 10 minutos de casa. En 2024 sí la consiguió y su primer destino fue en Badalona, donde tuvo que hacer reducción de jornada y “gastar 600 euros en gasolina”. El pasado julio primero sufrió otro “golpe” emocional cuando le tocó El Prat de Llobregat. “Hacer 300 kilómetros al día, saliendo a las 6 de la mañana, con los costes económicos, físicos y emocionales, es extremadamente duro. Comencé el curso con un estado anímico por los suelos y tuve que coger una baja por estrés y ansiedad”, señala.

Sindicatos acusan a Educación de no ofrecerles una propuesta salarial

Los sindicatos acusaron a Educación de incumplir el “compromiso explícito” de presentarles una propuesta salarial en la reunión prevista para ayer. Portavoces de USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT y UGT explicaron que por la mañana responsables de la conselleria les dijeron que están trabajando en una propuesta retributiva, pero que “no han llegado a tiempo” para tenerla a punto. Remarcaron que había un “compromiso concreto que no se ha respetado” y alertaron de que “sin propuesta salarial no hay negociación”. Por ello, hicieron un llamamiento a la movilización mañana sábado, cuando está convocada una manifestación en Barelona. Reclaman un incremento del sueldo para paliar la pérdida de más de un 20% del poder adquisitivo en la última décda. “No aceptaremos reuniones vacías, sin documentos ni compromisos claros”, incidieron. Fuentes de la consellería indicaron que los sindicatos no se presentaron a la reunión.