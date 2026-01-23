Detenidos en Lleida los miembros de una banda de ladrones vinculada con robos en domicilios de Tarragona

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de Guardia Civil, han desarticulado una organización criminal vinculada a robos con fuerza en domicilios de El Catllar (Tarragona), cuyos autores han sido arrestados en Lleida, informa el consistorio en un comunicado este viernes.

Por otro lado, la policía catalana también ha detenido a un hombre por presuntos robos en granjas de la localidad tarraconense, así como al propietario de una plantación ilegal de marihuana de 700 plantas, ubicada en la urbanización Manous, cerca del Centro Penitenciario de Mas d'Enric. Las actuaciones policiales se han podido llevar a cabo gracias a las imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona.