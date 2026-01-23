“El objetivo son autocares con la máxima seguridad”

Publicado por Noèlia Burgos Creado: Actualizado:

La seguridad en el transporte escolar, de menores y de viajeros es una de las prioridades del Servei Català de Trànsit, los Mossos d'Esquadra y las Policías Locales. Para ello, esta semana se está llevando a cabo una campaña de controles para garantizar que los autocares y sus conductores cumplen con la normativa. Uno de estos controles se llevó a cabo ayer por la mañana en el parking del Col·legi Claver, en Raimat.

“El objetivo del dispositivo es garantizar que estos desplazamientos se hagan con la máxima seguridad. Inspeccionamos cuestiones técnicas, del servicio y del estado de los vehículos como los sistemas de seguridad, entre otros aspectos”, explicó Josep Ramon Mateu, agente de Tráfico de los Mossos d’Esquadra. Estos controles se llevan a cabo entre tres y cuatro veces a lo largo del curso escolar y las incidencias son mayoritariamente administrativas, sin casos de consumo de alcohol o drogas de los chóferes. En Lleida, el pasado año se hicieron 18 controles. En las dos anteriores campañas de estas características que hicieron en enero y junio del año pasado hubo 649 sanciones en Catalunya.