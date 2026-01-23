La Urbana y el SEM asisten un parto en un piso de la calle Companyia

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Sanitarios del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y agentes de la Guardia Urbana tuvieron ayer al mediodía una actuación heroica al atender a una recién nacida y a su madre tras descubrir por sorpresa que había dado a luz en un piso de la calle Companyia, en el Barri Antic, en pésimo estado, según ha podido saber este periódico. La bebé y la mujer fueron atendidas in situ y, posteriormente, evacuados de urgencia en ambulancia y custodiadas por la Policía Local al hospital Arnau de Vilanova.

Los hechos se produjeron alrededor de las 13.00 horas en una vivienda de la calle Companyia. Al lugar acudieron dos ambulancias del SEM y agentes de la Guardia Urbana. Los sanitarios accedieron a la vivienda y descubrieron para su sorpresa que se había acabado de producir un parto. Los sanitarios atienderon de manera urgente a la recién nacida y a la progenitora debido a su precario estado en un inmueble que se encuentra en pésimas condiciones y donde había varias personas. La recién nacida pudo ser estabilizada, según indicaron fuentes municipales. Posteriormente, tanto la madre como su hija fueron trasladadas en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova para ser atendidas de urgencia ante el riesgo vital, según indicaron fuentes solventes. Patrullas de la Guardia Urbana custodiaron las ambulancias que efectuaron el traslado para hacerlo con la máxima brevedad de tiempo posible. No ha trascendido su evolución. La intervención de sanitarios y policías fue clave para salvar a la bebé y a su progenitora.

En noviembre de 2019, una mujer dio a luz en plena calle en Anselm Clavé. La mujer fue asistida por un camarero y un dentista. La joven, de 22 años, se puso de parto a las 17.45 horas cuando iba junto a su pareja. El pequeño y su madre fueron trasladados al Arnau de Vilanova y se encontraban en perfecto estado.