El Comú pide un “cambio de rumbo” en la Paeria con medidas progresistas

El grupo municipal del Comú reclama al PSC un “cambio de rumbo” en el gobierno municipal para hacer valer la “posible mayoría de izquierdas” existente en el salón de plenos con “políticas más progresistas, especialmente en el ámbito social y en cuanto a los modelos de ciudad y de gestión pública”, afirmó ayer la edil del grupo, Laura Bergés, ante los medios de comunicación. Bergés planteó diez medidas sobre vivienda, salud, seguridad y civismo, urbanismo o fiscalidad en el marco del “proceso de reflexión” que el alcalde, Fèlix Larrosa, anunció que iniciaría el pasado 31 de diciembre tras perder la cuestión de confianza que convocó cuando la oposición tumbó el presupuesto municipal de 2026.

En materia de vivienda, “reconocemos que se han hecho avances, pero echamos de menos medidas que tengan más efecto a corto plazo, como la compra y rehabilitación de viviendas, la movilización de los pisos vacíos disponibles o la acción para evitar desahucios”, valoró Bergés. Asimismo, reclamó más exigencia ante la Generalitat para reducir las listas de espera sanitarias, reforzar el plan de civismo y “una apuesta clara por un modelo de seguridad que vaya más allá del enfoque exclusivamente punitivo”. También pidió al PSC que se abra a revisar el POUM y los planes de barrio “para ir hacia un plan urbanístico más moderado”, así como municipalizar el servicio de buses y revisar la tasa de basuras y del IBI.

Ante la remota posibilidad de que los partidos de la oposición pacten y presenten una moción de censura para desbancar a Larrosa, para lo que tienen plazo hasta el final de este mes, Bergés admitió que “está claro que no hay ninguna opción de ninguna otra mayoría posible”.

Por otra parte, la edil valoró que el modelo de inclusión proyectado con los hubs de Balàfia y Josefines “nos genera dudas respecto a los costes de gestión, pero estamos convencidos de que hacen falta equipamientos colectivos”.