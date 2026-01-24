La Paeria renovará los parterres de la Rambla d’Aragó por su mal estado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Paeria llevará a cabo una reforma integral de los parterres de la Rambla d'Aragó para mejorar su estado, según anunció ayer la primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias. Ayer visitó el espacio con técnicos municipales y de la empresa concesionaria del servicio de jardinería en este sector de la ciudad, Urbaser, para planificar la actuación que el ayuntamiento prevé tener lista en mayo.

Iglesias explicó que después de un tiempo se ha constatado que “la plantación actual no se ha adaptado bien al espacio, que se percibe como desarreglado y en mal estado”, a pesar de las tareas de mantenimiento. Cabe recordar que la remodelación de la rambla, con los parterres actuales, fue estrenada la primavera de 2023.

Ahora, el proyecto de reforma incluirá también medidas de protección para evitar que los parterres sean pisados o que accedan animales de compañía. La reforma abarcará todos estos espacios de la Rambla d’Aragó, desde la calle Ramón y Cajal hasta la fuente de la plaza Catalunya.

El ayuntamiento está trabajando actualmente en la selección de las nuevas especies vegetales, apostando por aquellas que se adapten mejor a las condiciones climáticas de Lleida. Paralelamente, se está verificando la disponibilidad de estas especies en los viveros para asegurar una correcta ejecución del proyecto.